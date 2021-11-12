Власти Карелии регламентировали длину хвоста тигра при закупке детских подарков

В документации к закупке указано, что содержащийся в детском подарке тигр должен улыбаться определенным образом и иметь хвост установленной длины.

Администрация главы Карелии заказала новогодние подарки для республиканского детского праздника «Главная Ёлка Карелии». Предполагается, что поставку произведет «Кондитерский холдинг «Королевский». На подарки будет потрачено 373 тыс. рублей из бюджета Карелии. Информация об этом содержится на сайте госзакупок. Всего на главную елку Карелии должны привезти 500 таких подарков, указано в документации закупки.

В техническом задании говорится, что детский новогодний подарок должен представлять собой комплект из мягкой игрушки-конфетницы с упакованным в нее набором кондитерских изделий.

При этом заказчик выставляет серию жестких требований к игрушке, которая должна быть выполнена в образе тигра, который является символом следующего года.

Так, указано, что игрушка должна быть сшита из коротковорсного велюра в комбинации оранжевого, белого, коричневого и черного цветов. Тигр должен иметь улыбку в форме вытянутой буквы «л». Под носом передняя часть морды зверя должна быть белого цвета. В верхней части головы игрушки должна быть шапка насыщенного цвета с помпоном. При этом головной убор не должен быть съемным. Ткань туловища игрушки должна быть светлого цвета со стилизацией под свитер с длинными рукавами, который одет на игрушку. Далее, нижняя часть туловища игрушечного зверя должна быть со стилизацией под штаны. Более того, заказчики регламентировали даже длину хвоста тигра. В документации говорится, что внизу туловища игрушки должен быть вшит хвост с имитацией раскраски животного (длина не менее 110 мм. и не более 130 мм.). Кроме того, в нижней части туловища по кругу должна быть вшита молния, куда вкладывается набор кондитерских изделий.

Ранее сообщалось, что руководитель УФАС Карелии Артур Пряхин получил благодарность от президента Владимира Путина.