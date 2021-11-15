Власти заказали новогодние подарки на главную елку Карелии за 373 тысячи рублей

«Кондитерский холдинг «Королевский» произведет поставку новогодних подарков для посетителей главной елки Карелии.

Администрация главы Карелии выступила заказчиком поставки детских новогодних подарков для республиканского детского праздника «Главная Ёлка Карелии». Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляла 375 тыс. рублей. Контракт планируется заключить с «Кондитерским холдингом «Королевский». Компания поставит подарки за 373 тыс. 125 рублей. Деньги на подарки предусмотрены в бюджете Карелии.

Детский новогодний подарок должен представлять собой комплект из мягкой игрушки-конфетницы с упакованным в нее набором кондитерских изделий. Игрушка будет представлена в образе тигра.