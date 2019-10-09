Руководитель УФАС Карелии Артур Пряхин получил благодарность от президента Владимира Путина

На недавно прошедшей в Москве коллегии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) состоялось награждение лучших сотрудников ведомства.

В их числе оказался и руководитель УФАС Карелии Артур Пряхин. Он и его коллега из соседней Ленинградской области Александр Плетешков были удостоены благодарности президента России Владимира Путина "За заслуги в обеспечении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства".

Поздравляем Артура Борисовича Пряхина с заслуженной наградой.