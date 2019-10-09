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Новости. Политика
13:33, 09 Октября 2019
фото: karelia.fas.gov.ru

Руководитель УФАС Карелии Артур Пряхин получил благодарность от президента Владимира Путина

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На недавно прошедшей в Москве коллегии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) состоялось награждение лучших сотрудников ведомства.

В их числе оказался и руководитель УФАС Карелии Артур Пряхин. Он и его коллега из соседней Ленинградской области Александр Плетешков были удостоены благодарности президента России Владимира Путина "За заслуги в обеспечении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства".

Поздравляем Артура Борисовича Пряхина с заслуженной наградой.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жуков
2019-10-09 14:57:23
Единственное ведомство, которое работает.
Сеня
2019-10-09 14:06:59
Хе Хе ай да , Пряхин , лубимчик фед.центра . Теперь будем ждать наконец то и результатов работы ведомства .
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