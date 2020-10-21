Глава Карелии рассказал, как можно сдержать распространение инфекции, не вводя жестких ограничительных мер

Артур Парфенчиков рассказал о ситуации с заболеванием коронавирусом в Карелии.

На своей странице в соцсети глава Карелии отметил, что уже вторую неделю у нас регистрируется большое число инфицированных коронавирусом.

"Сегодня, к сожалению, новый антирекорд – 124 человека! – написал Парфенчиков. – Наверное, это закономерно, учитывая, что многие жители Карелии по-прежнему не считают нужным надевать защитные маски в транспорте, магазине и других общественных местах, а на некоторых предприятиях с равнодушием отнеслись к требованиям создать для работников и посетителей безопасные условия".

По словам главы, несмотря на усиление контроля за соблюдением противоэпидемических мер, все равно все зависит от отношения к себе людей.

"Хочу подчеркнуть, что личная дисциплина и ответственность каждого из нас – это самое важное условие, при котором нам можно сдержать распространение инфекции, не вводя жестких ограничительных мер", – сказал Артур Парфенчиков.

Ранее оперштаб сообщил, что за сутки в Карелии зарегистрировано 124 человека, заболевших коронавирусом. Всего заразившихся COVID-19 в Карелии на 22 октября 5592 человека. Выздоровели – 4118. Умерли за время пандемии – 45.