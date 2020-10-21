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Глава Карелии рассказал, как можно сдержать распространение инфекции, не вводя жестких ограничительных мер

Новости. Общество
09:55, 22 Октября 2020
фото: © скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия"
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Артур Парфенчиков рассказал о ситуации с заболеванием коронавирусом в Карелии.

На своей странице в соцсети глава Карелии отметил, что уже вторую неделю у нас регистрируется большое число инфицированных коронавирусом.

"Сегодня, к сожалению, новый антирекорд – 124 человека! – написал Парфенчиков. – Наверное, это закономерно, учитывая, что многие жители Карелии по-прежнему не считают нужным надевать защитные маски в транспорте, магазине и других общественных местах, а на некоторых предприятиях с равнодушием отнеслись к требованиям создать для работников и посетителей безопасные условия".

По словам главы, несмотря на усиление контроля за соблюдением противоэпидемических мер, все равно все зависит от отношения к себе людей.

"Хочу подчеркнуть, что личная дисциплина и ответственность каждого из нас – это самое важное условие, при котором нам можно сдержать распространение инфекции, не вводя жестких ограничительных мер", – сказал Артур Парфенчиков.

Ранее оперштаб сообщил, что за сутки в Карелии зарегистрировано 124 человека, заболевших коронавирусом. Всего заразившихся COVID-19 в Карелии на 22 октября 5592 человека. Выздоровели – 4118. Умерли за время пандемии – 45.

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Комментарии

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кир
2020-10-22 12:17:27
Фигня. Какие сами, такие и сани.
Leopol'd
2020-10-22 11:45:19
Спросите у заболевших... Большинство носило маски, предохранялись, испрлняли указания. Заболели.
Zim
2020-10-22 11:13:20
Бу-бу-бу, бу-бу-бу, чего одно и тоже заладил? Больше сказать нечего? Чего болтать то, если и в правительстве и министерствах работники сплошняком болеют? По его логике, так он что и среди своих подчинённых навести порядок не может? Кроме ритуальных плясок в форме и повторяющихся песен, конкретные решения и меры будут или нет?
Изя
2020-10-22 11:44:59
Zim, толково поставлены вопросы .))) В них и ответ :" рыба гниёт с головы" ))))) :)
Бездельник
2020-10-22 10:57:21
Т.е. исходя из статьи главы Карелии,И.Мирошник плохо соблюдала противоэпидемические меры, коль имела
неосторожность заболеть ковидом. :)
Njkdez
2020-10-22 10:55:43
Рассказывать многое возможно, где результаты? Благодаря "Санитарам" отправили на карантин зараженного кайдалова, гену молоточка. Артур Олегович, тем временем все рассказывает? Сити мироншник тоже не сберегли по ходу пьесы, видимо после теста на вирус за ней "Санитары" скоро приедут?
Сергей
2020-10-22 10:16:56
Губернатор всё рассказывает , что то делает , но к сожалению . всё это , по моему мнению , на заболеваемость ковидом и вн.пневмонией воздействия не оказывает . Вирус живёт своей жизнью .
Off
2020-10-22 10:09:09
А как он радостно рапортовал о триумфальном голосовании... Теперь вот приходится крутиться между струями ..воды . А бункерный молчит...
Гость
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