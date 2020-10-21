Рекордное количество человек за сутки заразились коронавирусом в Карелии

За минувшие сутки у 124 человек выявлена коронавирусная инфекция, сообщили в оперштабе Карелии.

Из 124 инфицированных: заболевших – 106 человек, из них 29 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Всего заразившихся COVID-19 в Карелии на 22 октября 5592 человека. Выздоровели - 4118. Умерли за время пандемии - 45.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 82 человека, в Сегежском районе – 2 человека (Сегежа и поселок Вожмогора), в Костомукше – 3 человека, в Лахденпохском районе – 2 человека (Лахденпохья, поселок Куркиеки), в Суоярвском районе – 6 человек (Суоярви – 3, село Вешкелица – 1, поселок Поросозеро – 2), в Пудоже – 3 человека, в Кондопожском районе – 7 человек (Кондопога – 4, поселок Березовка – 1, поселок Марциальные воды – 2), в Медвежьегорском районе – 2 человека (село Шуньга), в Питкярантском районе – 4 человека (Питкяранта, поселки Салми, Мийнала, деревня Ряймяля), в Беломорском районе – 1 человек (поселок Пушной), в Прионежском районе – 8 человек (деревня Бесовец – 2, СНТ "Бесовецкий" - 1, поселок Чална-1 – 1, поселок Шуя – 3, село Деревянное – 1), в Пряжинском районе – 2 человека (поселки Пряжа и Чална), в Олонце – 1 человек, в Сортавале – 1 человек.

Выздоровели еще 50 человек: в Петрозаводске – 34, в Кондопожском районе – 5, в Костомукше – 1, в Пряжинском районе – 4, в Прионежском районе – 2, в Лахденпохском районе – 1, в Калевальском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Беломорском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 910,7 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 986,3 случая, по Северо-Западу – 1228,4.