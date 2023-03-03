Глава Карелии рассказал, как он испек пирог на фестивале, и загадал загадку

Глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие в фестивале поморской кухни в Кеми.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

В фестивале участвуют профессиональные повара, рыбаки, эксперты, в том числе из Архангельска и Москвы.

В названии праздника использована крылатая фраза из известного советского фильма «Я-я, Кемска волость!».

«Но поморская кухня — бренд гораздо более старинный, чем фильм. С руководителем федерального проекта „Гастрономическая карта России“ Катей Шаповаловой обсудили, как сделать поморскую кухню еще более узнаваемой и популярной в других регионах страны. Идей много, будем продвигать. Немного и сам покулинарил. С Ольгой Александровной сделали пирог с печенью камбалы», — написал губернатор.

Он загадал загадку своим подписчикам.

«У нас на Ладоге такие пекли с печенью налима, а на Белом море немного другой рецепт. Название тоже интересное — пироги с максами. Все знают, почему?», — поинтересовался глава республики.