Глава Карелии рассказал, как Центр занятости помог банковской служащей стать столяром

Артур Парфенчиков в соцсети рассказал о петрозаводчанке Юлии Кочегиной, которая уволилась из банка и открыла свою столярную мастерскую.

«Столярная мастерская. Казалось бы, дело исключительно мужское. Ничего подобного! Наши женщины чувствуют себя уверенно и за фрезерным станком, и с шлифовальной машинкой в руках», - заметил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии рассказал, что Юлия Кочегина после 15 лет успешной работы в банковском секторе круто поменяла жизнь. Ушла с должности заместителя руководителя, подготовила бизнес-план, зарегистрировала ИП и открыла свою столярную мастерскую. Служба занятости оказала финансовую помощь в размере 250 тысяч рублей. На эти средства закупила необходимые инструменты, часть денег ушла на ремонт помещения.

«Сейчас Юлия делает авторские интерьерные вещи, панно из старой амбарной древесины, стильные деревянные кашпо и многое другое. Хотите что-нибудь заказать в подарок себе или родным? Тогда вам в мастерскую «TYYLI». Здесь много интересных идей и полезных вещей для дома», - написал руководитель республики на своей странице в соцсети.

Глава отметил, что с начала года финансовую помощь на открытие собственного дела получили более 570 жителей Карелии, в прошлом году – 530.