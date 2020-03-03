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Глава Карелии рассказал, кому достанутся новые автобусы

Новости. Общество
09:35, 04 Марта 2020
фото: © страница вконтакте Артур Парфенчиков/
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В этом году для районов закупят 28 автобусов среднего и малого класса.

Напомним, было принято решение о выделении 90 млн рублей на покупку новых 28 автобусов для районов. Сейчас готовятся документы для проведения аукционов.

Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" рассказал, по каким районам распределят новые автобусы.

"Беломорский район – 3 автобуса. Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лоухский, Медвежьегорский, Питкярантский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский – по два автобуса. Лахденпохский, Олонецкий и Сортавальский районы – по одному. 4 автобуса планируем закупить для Костомукши", – написал глава Карелии.

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