Власти Карелии потратят 90 млн рублей на новые автобусы

Уже готовятся документы для проведения аукционов.

"В этом году принято решение о выделении еще 90 млн рублей на покупку новых 28 автобусов среднего и малого класса для наших районов. Сейчас готовим документы для проведения аукционов. В какие именно районы направим новые автобусы пока не решено", – написал глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

По словам Артура Парфенчикова, при распределении будет учитываться действующая маршрутная сеть и мнение жителей.

Ранее на заседании парламентской комиссии по вопросам развития транспорта руководитель Минтранс Карелии Виталий Спиридонов сообщил о планах приобрести 29 автобусов муниципалитетам за счет республиканского бюджета.