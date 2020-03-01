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Власти Карелии потратят 90 млн рублей на новые автобусы

Новости. Общество
12:45, 02 Марта 2020
фото: © Минтранс Карелии
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Уже готовятся документы для проведения аукционов.

"В этом году принято решение о выделении еще 90 млн рублей на покупку новых 28 автобусов среднего и малого класса для наших районов. Сейчас готовим документы для проведения аукционов. В какие именно районы направим новые автобусы пока не решено", – написал глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

По словам Артура Парфенчикова, при распределении будет учитываться действующая маршрутная сеть и мнение жителей.

Ранее на заседании парламентской комиссии по вопросам развития транспорта руководитель Минтранс Карелии Виталий Спиридонов  сообщил о планах приобрести 29 автобусов муниципалитетам за счет республиканского бюджета.

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