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Глава Карелии рассказал о хрустальной природе республики на Первом канале (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:59, 08 Июня 2020
фото: © кадр из видео/1tv.ru
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Журналисты Первого канала сняли праздничный сюжет к 100-летнему юбилею Карелии.

Спецрепортаж вышел в программе "Время". Журналисты побывали в горном парке Рускела и на острове Кижи, посетили водопад Кивач и испекли калитки.

"Мы единственное, что всегда ждем от тех, кто приезжает, это бережное отношение к нашей природе, потому что северная природа хрустальная, она очень тонкая, ранимая, и ее надо беречь", — поделился глава республики Артур Парфенчиков с  журналистами.

Ранее Парфенчиков признался Карелии в любви.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саша
2020-06-08 16:28:03
Лучше б он рассказал как садик пытаются впихнуть у шестиполосного шоссе, жд дороги и обрыва в карьер. Да ещё снесли памятник защитнику Петрозаводска бойцу истребительного батальона Якову Степанову :)
Гость
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