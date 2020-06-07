Глава Карелии рассказал о хрустальной природе республики на Первом канале (ВИДЕО)

Журналисты Первого канала сняли праздничный сюжет к 100-летнему юбилею Карелии.

Спецрепортаж вышел в программе "Время". Журналисты побывали в горном парке Рускела и на острове Кижи, посетили водопад Кивач и испекли калитки.

"Мы единственное, что всегда ждем от тех, кто приезжает, это бережное отношение к нашей природе, потому что северная природа хрустальная, она очень тонкая, ранимая, и ее надо беречь", — поделился глава республики Артур Парфенчиков с журналистами.

Ранее Парфенчиков признался Карелии в любви.