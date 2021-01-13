Глава Карелии рассказал о планах по строительству новых школ в республике

В ближайшее время благодаря нацпроекту "Образование" в республике будет создано 2750 новых мест для школьников, сообщил Артур Парфенчиков.

В рамках нацпроекта уже строятся школа на 1350 детей в микрорайоне Древлянка в Петрозаводске и школа на 1200 мест в Кеми. Новое образовательное учреждение на 200 учеников появится и в поселке Деревянка Прионежского района. Подрядчик приступил к работам. Об этом пишет руководитель региона на своей странице в соцсетях.

"Кроме того, в наших планах строительство еще трех образовательных учреждений. В этом году будем готовить проект здания начальной школы на 100 человек в Заозерье. Сейчас проходит экспертизу проектно-сметная документация на строительство школы в Суоярви. А вот по проекту школы в Медвежьегорске заключение госэкспертизы уже получено. Однако, перед тем, как переходить к следующему этапу – объявлению конкурсных процедур, необходимо решить вопросы финансирования. Дело в том, что в 2020 году были изменены нормативы на строительство образовательных учреждений, что привело к удорожанию проектов. В связи с этим, республике придется изыскивать дополнительные средства, выходящие за пределы установленных ранее лимитов. Дал поручение профильным министерствам подготовить обращения, которые уже в январе направим в федеральный центр", - пишет Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что еще одну школу на 1200 мест построят в Петрозаводске.