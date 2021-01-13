Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник 5
13.01.2021 15:50
Прокуратура нашла в Петрозаводске опасную теплосеть 5
13.01.2021 18:20
Уволился молодой директор, со скандалом назначенный на пост руководителя школы №43 в Петрозаводске 15
13.01.2021 12:30
Появились фото с места страшного ДТП в Карелии, унесшего жизнь водителя из Мурманской области 2
13.01.2021 12:55
В Петрозаводске ограждение спасло пешеходов от вылетевшего после ДТП автомобиля (ВИДЕО) 6
13.01.2021 12:19

Глава Карелии рассказал о планах по строительству новых школ в республике

Новости. Общество
11:35, 14 Января 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
Загрузка...

В ближайшее время благодаря нацпроекту "Образование" в республике будет создано 2750 новых мест для школьников, сообщил Артур Парфенчиков.

В рамках нацпроекта уже строятся школа на 1350 детей в микрорайоне Древлянка в Петрозаводске и школа на 1200 мест в Кеми. Новое образовательное учреждение на 200 учеников появится и в поселке Деревянка Прионежского района. Подрядчик приступил к работам. Об этом пишет руководитель региона на своей странице в соцсетях.

"Кроме того, в наших планах строительство еще трех образовательных учреждений. В этом году будем готовить проект здания начальной школы на 100 человек в Заозерье. Сейчас проходит экспертизу проектно-сметная документация на строительство школы в Суоярви. А вот по проекту школы в Медвежьегорске заключение госэкспертизы уже получено. Однако, перед тем, как переходить к следующему этапу – объявлению конкурсных процедур, необходимо решить вопросы финансирования. Дело в том, что в 2020 году были изменены нормативы на строительство образовательных учреждений, что привело к удорожанию проектов. В связи с этим, республике придется изыскивать дополнительные средства, выходящие за пределы установленных ранее лимитов. Дал поручение профильным министерствам подготовить обращения, которые уже в январе направим в федеральный центр", - пишет Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что еще одну школу на 1200 мест построят в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:30
Уволился молодой директор, со скандалом назначенный на пост руководителя школы №43 в Петрозаводске
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
08.01.2021, 11:06
Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве
07.01.2021, 14:34
Магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске (ФОТО)
08.01.2021, 08:54
Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник

Аналитика

Сегодня 11:45
Тема недели
Судья в отставке, взяточник на свободе
Неожиданный финал получила скандальная коррупционная история, в которой были замешаны экс-руководители Госкомимущества Карелии.
"Все зависит от вакцинации" 3
Сегодня 10:45
Депутаты предпочли обойтись без "пертурбаций" с бюджетом 3
12.01.2021 16:20
"Город у воды" начнется со школы
12.01.2021 12:10
Общественному оку закрывают веки 1
11.01.2021 16:30
Вся аналитика

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 8
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»