Глава Карелии рассказал о реакции бизнеса на перспективы арктических территорий

Карельские предприниматели заявили о готовности разморозить свои бизнес-проекты после того, как узнали о преференциях, которые получат резиденты Арктической зоны в Карелии.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в эфире телеканала "Россия 1. Карелия".

По словам губернатора, во время поездки в Калевальский и Кемский районы он встречался с представителями бизнеса и увидел повышенный интерес к возможностям арктических территорий. "Были факты, когда люди уже начали, получив первую информацию, начали расконсервировать те проекты, которые стояли. Говорили: "Я гостиницу хочу построить под этой формой поддержкой в Арктической зоне, хочу стать резидентом. У меня есть земельный участок, я хочу строить гостиницу"… Они действительно есть - эти проекты", - рассказал Парфенчиков. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".