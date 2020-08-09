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Глава Карелии рассказал о реакции бизнеса на перспективы арктических территорий

Новости. Общество
11:06, 10 Августа 2020
фото: arctic-russia.com
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Карельские предприниматели заявили о готовности разморозить свои бизнес-проекты после того, как узнали о преференциях, которые получат резиденты Арктической зоны в Карелии.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в эфире телеканала "Россия 1. Карелия".

По словам губернатора, во время поездки в Калевальский и Кемский районы он встречался с представителями бизнеса и увидел повышенный интерес к возможностям арктических территорий.

"Были факты, когда люди уже начали, получив первую информацию, начали расконсервировать те проекты, которые стояли. Говорили: "Я гостиницу хочу построить под этой формой поддержкой в Арктической зоне, хочу стать резидентом. У меня есть земельный участок, я хочу строить гостиницу"… Они действительно есть - эти проекты", - рассказал Парфенчиков.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-08-10 11:40:40
"Великие проекты" по строителоьству гостинниц в арктической зоне будут воплощены на бюджетные субсидии. Ничего глобального в этих зонах не построится, а денежки,как всегда,кда-то дентутся.
Изя
2020-08-10 13:13:12
zanoza, уворуют приставы , не иначе , и с бурятами не поделятся , как обычно ))) :)
Просто человек
2020-08-10 11:34:03
А на Луну когда полетим,ведь обещали?
Гость
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