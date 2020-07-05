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Глава Карелии рассказал о жалобах населения на недоступную медицину

Новости. Экономика
16:12, 06 Июля 2020
фото: Прямая линия главы Карелии / ВК / скриншот
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Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что жители региона жалуются губернатору на отсутствие возможностей своевременно получить медицинскую помощь.

Артур Парфенчиков заявил в ходе прямой линии в соцсети о жалобах населения на нехватку доступной медицинской помощи.

"Жалуются, конечно, на доступность. И то, что сегодня в Конституции появился этот принцип доступности медицины, - его значимость мы поймем, может быть, еще через два, три, пять (лет). Может, через десять лет окончательно мы поймем, как это важно. Потому что за Конституцией пойдут федеральные законы, пойдут обязательства государства по финансированию", - заявил глава республики.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2020-07-06 16:47:18
Может многие и не успеют понять ничего , так как помрут раньше , так и не увидев доступности медицины .в реальной жизни .
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