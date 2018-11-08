Глава Карелии рассказал, почему на улице Сыктывкарской срезали новый асфальт

Дорожная компания, которая ведет работы по строительству дополнительного участка улицы Сыктывкарской в Петрозаводске, допустила брак при укладке асфальта и сама его устраняет.

"Положили некачественно щебень. Инженер походил, походил и сказал, ну что придется менять. Не закатали, в надежде, что не заметят, а сами устранили брак", – сообщил Артур Парфенчиков.

Улица Сыктывкарская сейчас состоит из двух не связанных между собой частей, расположенных на Древлянке и Перевалке. Улица разрывается Лесным проспектом и зеленой зоной. Дополнительный участок, протяженностью около километра, свяжет эти два микрорайона и позволит обеспечить подъезд транспорта к строящемуся Перинатальному центру.

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