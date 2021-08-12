Глава Карелии рассказал про возрождение площадки Южной промзоны

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что в регионе ведется восстановление производства на площадке Южной промзоны.

Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, что на территории Южной промзоны в настоящее время ведет работу компания «Стройтехника». Он пояснил, что организация набирает персонал, закупает оборудование для производства металлоконструкций.

«Изделия завода широко используются на наших строительных объектах и на производстве. В числе постоянных заказчиков — ДОК „Калевала“, Сегежский и Кондопожский ЦБК, Питкярантский целлюлозный завод, Соломенский лесозавод. Завод успешно конкурирует с предприятиями из других регионов и поставляет свою продукцию по всей стране», — рассказал Парфенчиков.

Глава Карелии заявил, что с руководством завода обсуждены варианты поддержки предприятия.

«Сейчас здесь запустили масштабную модернизацию. В прошлом году часть затрат на покупку нового оборудования мы компенсировали по линии нашего Минэка. Кроме того, как предприятие, которое производит продукцию и поставляет ее в другие регионы, „Стройтехника“ сможет получить компенсацию по части инвестиций в производство. Со следующего года ее размер мы увеличиваем», — сказал он.

Парфенчиков заявил также, что проблемой предприятия является дефицит квалифицированных рабочих.

Ранее сообщалось, что глава Карелии поручил Минэку помочь в продвижении подставок для горячих блюд.