Глава Карелии расскажет о поддержке бизнеса и социально незащищенных людей в период пандемии коронавируса

В начале следующей недели Артур Парфенчиков проведет два совещания.

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк сообщила на официальной странице в соцсети, что в начале следующей недели Артур Парфенчиков планирует провести два совещания в удаленном формате по самым актуальным темам в период карантинных ограничений.

"Первое совещание пройдет по вопросам поддержки бизнеса, второе - по поддержке социально незащищенных граждан в условиях карантина", - пояснила Марина Кабатюк.

Трансляции совещаний пройдет в онлайн-режиме.

О времени и дате будет сообщено позже.