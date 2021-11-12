Глава Карелии разрешил посещение кафе и фитнес-центров без предъявления QR-кодов

Предприятиям и организациям, если у них есть паспорт коллективного иммунитета, теперь не обязательно требовать у посетителей и гостей QR-коды

Руководитель республики Артур Парфенчиков 14 декабря внес изменения в свое распоряжение об ограничительных мерах. Согласно документу, многим предприятиям и организациям, если у них есть паспорт коллективного иммунитета, теперь не обязательно требовать у посетителей и гостей QR-коды, справки или отрицательный ПЦР. Это касается фитнес-центров и бассейнов, гостиниц, хостелов, турбаз, ресторанных двориков, фуд-кортов в торговых центрах (при условии, что все эти организации, расположенные на одной территории, имеют паспорт коллективного иммунитета). Также доступ будет свободен в библиотеки, музеи, театры, концертные залы, клубы, дворцы и дома культуры, организации сферы отдыха и развлечений.

Разрешенная наполняемость залов в кинотеатрах теперь увеличивается с 50 до 75%. А если у кинотеатра есть паспорт коллективного иммунитета, и владелец принял решение продолжить проверять у зрителей QR-коды, то ограничение по наполняемости снимается.

Кроме того, глава Карелии разрешил проведение на открытом воздухе зрелищных и развлекательных массовых мероприятий без ограничений по числу участников и предъявления QR-кодов.

Напомним, власти Карелии перенесли срок введения QR-кодов для родителей в школах и детсадах.