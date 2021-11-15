Власти Карелии перенесли срок введения QR-кодов для родителей в школах и детсадах

Родители учащихся школ и воспитанников детских садов в Карелии будут обязаны предъявлять QR-коды при входе в учреждения с 15 января следующего года.

В Карелии вновь отложили введение QR-кодов в школах и детсадах. Об этом свидетельствуют изменения в перечне противоэпидемических мер. Документ подписал Артур Парфенчиков 14 декабря. Распоряжение опубликовано на сайте правительства республики.

Согласно документу, срок введения QR-кодов переносится с 20 декабря 2021 года на 15 января 2022 года. Родители в Карелии будут обязаны предъявлять QR-коды при входе в детские сады, школы, спортшколы и другие организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, только с 15 января. При отсутствии QR-кода доступ в учреждения будет открыт еще при наличии справки о прохождении вакцинации двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 2 дня до проведения мероприятия, либо справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

Напомним, власти Карелии изначально планировали ввести QR-кодов для родителей в школах и детсадах с 1декаюря, но из-за волны недовольства жителей республики срок был передвинут на 20 декабря.