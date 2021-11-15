Минобразования Карелии отложило введение QR-кодов в школах и детсадах

Родители учащихся школ и воспитанников детских садов в Карелии будут обязаны предъявлять QR-коды при входе в учреждения не с 1 декабря, а с 20 декабря.

Об этом сообщил сегодня во время онлайн-конференции министр образования республики Роман Голубев.

По его словам, принято решение отложить введение этой меры на три недели по просьбам родителей. В своих обращениях в Минобразования они сообщили, что не успевают пройти полный курс вакцинации до 1 декабря - эта дата ранее была предусмотрена распоряжением главы Карелии.

Министр отметил, что теперь у родителей будет время, чтобы вакцинироваться, но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки введения QR-кодов могут быть снова пересмотрены.