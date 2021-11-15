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Минобразования Карелии отложило введение QR-кодов в школах и детсадах

Новости. Общество
17:33, 29 Ноября 2021
фото: Максим Коротченко / ТАСС

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Родители учащихся школ и воспитанников детских садов в Карелии будут обязаны предъявлять QR-коды при входе в учреждения не с 1 декабря, а с 20 декабря.

Об этом сообщил сегодня во время онлайн-конференции министр образования республики Роман Голубев.

По его словам, принято решение отложить введение этой меры на три недели по просьбам родителей. В своих обращениях в Минобразования они сообщили, что не успевают пройти полный курс вакцинации до 1 декабря - эта дата ранее была предусмотрена распоряжением главы Карелии.

Министр отметил, что теперь у родителей будет время, чтобы вакцинироваться, но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки введения QR-кодов могут быть снова пересмотрены.

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тезка Высоцкого
2021-11-29 20:20:37
комаровский доктор
строго дал наказ
сделать витаминов
на зиму запас
Petrovich
2021-11-29 19:17:41
5 стадий принятия неизбежного
1 стадия – Отрицание (человек отказывается принимать то, что с ним случилось);
2 стадия – Гнев (на этом этапе проявляется агрессия ко всему окружающему миру);
3 стадия – Торг (появляются мысли о том, чтобы договориться о более лучшей участи);
4 стадия – Депрессия (на данном этапе человек может круглые сутки находится в депрессивном состоянии);
5 стадия – Принятие (согласие с неизбежной участью).
Petrovich
2021-11-29 19:16:33
1:0
Саныч
2021-11-29 18:01:53
Вспоминаются слова Задорнова. Про неострых.
Гражданин
2021-11-29 17:57:15
Есть разумные головы
Гость
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