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Глава Карелии: "Речи о массовом переходе на дистанционное обучение не идет!"

Новости. Общество
09:44, 08 Сентября 2020
фото: © pixabay
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Артур Парфенчиков заявил об этом после новости о том, что в Карелии коронавирусом заразился школьник.

Отметим, что информацию о первом случае заражения коронавирусом школьника в Карелии Роман Голубев озвучил накануне в ходе прямой линии с главой республики Артуром Парфенчиковым.  

В Элисенваарской школе коронавирус подтвержден у одного из учеников 11 класса. Подросток заразился в результате семейного контакта. Класс (всего 6 человек) переведен на карантин, ребята учатся дистанционно. Остальные школьники продолжают обучение в очной форме, отметил глава Карелии.

"Еще раз подчеркну – на сегодня это единичный случай, после окончания карантина и всех противоэпидемических мероприятий ребята вернутся за парты. Речи о массовом переходе на дистанционное обучение не идет!", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

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Комментарии

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Изя
2020-09-08 10:29:04
Если речи нет . то зачем об этом постоянно говорить :)
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