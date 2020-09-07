Глава Карелии: "Речи о массовом переходе на дистанционное обучение не идет!"

Артур Парфенчиков заявил об этом после новости о том, что в Карелии коронавирусом заразился школьник.

Отметим, что информацию о первом случае заражения коронавирусом школьника в Карелии Роман Голубев озвучил накануне в ходе прямой линии с главой республики Артуром Парфенчиковым.

В Элисенваарской школе коронавирус подтвержден у одного из учеников 11 класса. Подросток заразился в результате семейного контакта. Класс (всего 6 человек) переведен на карантин, ребята учатся дистанционно. Остальные школьники продолжают обучение в очной форме, отметил глава Карелии.

"Еще раз подчеркну – на сегодня это единичный случай, после окончания карантина и всех противоэпидемических мероприятий ребята вернутся за парты. Речи о массовом переходе на дистанционное обучение не идет!", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".