Глава Карелии решил разобраться, по чьей вине не расселены 1,5 тыс. аварийных квартир в райцентре

Сегежский район Карелии оказался самым неблагополучным по количеству расселенного аварийного жилья.

Об этом сообщил сегодня на совещании с правительством глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, по программе расселения аварийного жилья Сегеже было расселено всего 18 квартир в домах, признанных аварийными до 2017 года. В новую программу вошли 1,5 тыс. квартир, признанных аварийными после 2017 года. Губернатор высказал возмущение, тем, что этого не произошло раньше.

«Возникает вопрос, по чьей вине это произошло. Конкретное нарушение конституционных прав граждан, которые вынуждены годам проживать в аварийных домах…. Это вопрос и к муниципалитету и к надзорным органам. Как такое могло произойти, что в одном районе тысяча квартир (расселено — прим. ред.), а в другом — 18?», — сказал Парфенчиков.

По его словам, за эту работу отвечал прежний руководитель администрации района.