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Глава Карелии считает, что дороги в регионе стали заметно лучше

Новости. Общество
16:38, 18 Октября 2020
фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия
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Артур Парфенчиков поздравил дорожников с профессиональным праздником и поблагодарил за строительство и приведение в порядок региональных трасс.

"Сегодня профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства. От этой отрасли во многом зависит развитие республики.

То, что наши дороги стали заметно лучше, отмечают и жители, и гости Карелии. Только в этом году приведено в порядок 119 километров региональных дорог по нацпроекту. Наши дорожники, мастера своего дела, выполнили работы с опережением. Благодаря этому федеральный центр выделил республике дополнительно более 1 миллиарда рублей. А значит, мы можем отремонтировать еще больше дорог", - заявил Артур Парфенчиков.

Отдельную благодарность глава Карелии выразил за строительство трассы "Великая Губа – Оятевщина".

"Она имеет очень важное значение для республики. Новая дорога сократит путь до всемирно известных памятников деревянного зодчества на острове Кижи, придаст импульс развитию территории Заонежья. Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства! Поздравляю вас с праздником! Пусть самые смелые проекты успешно претворяются в жизнь. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям".

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