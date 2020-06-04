Глава Карелии считает, что пандемия глобально не скажется на финансовом положении республики

Артур Парфенчиков оценил риск потерь для регионального бюджета из-за коронавируса по итогу 2020 года.

В ходе прямой линии глава Карелии ответил на вопрос о том, ударит ли пандемия по финансовому положению региона.

"Конечно, это не пройдет бесследно. Но давайте посмотрим. Как говорится, цыплят по осени считают. Конечно, это непредвиденные расходы. Откуда-то их придется брать. Но мне, кажется, что это не должно глобально сказаться. Это проблема. Но мы продолжаем и стройки, и программы, и ремонты школ, техников, больниц", - сказал Артур Парфенчиков.

Напомним, в минувший глава республики подписал указ о мерах по обеспечению сбаланированности регионального бюджета, фактически обязав своих подчиненных и всю социальную сферу "затянуть пояса".