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Глава Карелии считает, что пандемия глобально не скажется на финансовом положении республики

Новости. Общество
14:05, 05 Июня 2020
фото: © кадр из видео/ Прямая линия главы Карелии / паблик "Республика Карелия"
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Артур Парфенчиков оценил риск потерь для регионального бюджета из-за коронавируса по итогу 2020 года.

В ходе прямой линии глава Карелии ответил на вопрос о том, ударит ли пандемия по финансовому положению региона.

"Конечно, это не пройдет бесследно. Но давайте посмотрим. Как говорится, цыплят по осени считают. Конечно, это непредвиденные расходы. Откуда-то их придется брать. Но мне, кажется, что это не должно глобально сказаться. Это проблема. Но мы продолжаем и стройки, и программы, и ремонты школ, техников, больниц", - сказал Артур Парфенчиков.

Напомним, в минувший глава республики подписал указ о мерах по обеспечению сбаланированности регионального бюджета, фактически обязав своих подчиненных и всю социальную сферу "затянуть пояса".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Дима
2020-06-05 14:45:20
То, что мертво, умереть не может
кир
2020-06-05 14:36:28
Нельзя сказаться на том, чего нет.
Серж
2020-06-05 14:36:23
Здесь не Чехия и не Финляндия ( пар-в) и улучшения жизни . как не было так и нет , что с пандемией которой нет . что без неё .
Борис
2020-06-05 14:20:05
И до пандемии в донорах ни среди регионов страны, ни северо-запада не числились. Теперь то точно не войдёт в 80-ку лидеров!
Глобального улучшения ожидать не приходится!
Гость
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