Глава Карелии считает неверным в официальных отчетах называть «деревнями» населенные пункты с храмами

Населенные пункты, где имеются православные храмы, следует называть не деревнями, а селами, считает глава Карелии Артур Парфеников.

Такое мнение он высказал сегодня на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Олонецкого района.

Недоумение губернатора вызвал приведенный в официальной справке список населенных пунктов, куда проведен природный газ.

«Почему называем деревнями населенные пункты, где есть храмы? Существует понятие, что если в деревне есть храм, то это уже не деревня, а село. Пишете „деревня Тукса“, а там же храм есть. И многие другие тоже», — заметил Парфенчиков.