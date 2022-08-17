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Глава Карелии считает повышение уровня жизни людей главным фактором безопасности на границе

Новости. Общество
16:43, 26 Августа 2022
фото: правительство РК

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Повышение уровня социально-экономического развития Карелии как приграничного региона имеет важное значения на фоне обострения международной обстановки.

Об этом заявил глав республики Артур Парфенчиков на форуме «Вперед, Карелия!». Он выступил за заседании секции, посвященной перспективам развития республики в новых геополитических условиях в связи с планами Финляндии вступить в НАТО.

«Крепость границы сегодня обеспечивают не только армия, не только пограничные войска, хотя конечно они нужны. Главное – это уровень социально-экономического развития. Мы должны бороться за то, чтобы уровень жизни в Карелии был сопоставим. И это не фантастика. Проблем в Финляндии много, их становится все больше. Если мы строим новые дороги, то в Финляндии качество дорог ухудшается. Это не мое мнение, а оценка финских СМИ, которые считают, что качество дорог у них скатилось к уровню 1991 года», - сказал глава Карелии.

По его мнению, одним из инструментов повышения уровня жизни населения должно стать продление федеральной целевой программы социально-экономического развития республики. Соответствующее решение принято Президентом страны и сейчас прорабатывается на уровне федерального Правительства. Также глава региона акцентировал внимание на необходимости продолжения национальных проектов, программ строительства дорог и газификации Карелии.

«Любой вызов мы должны использовать как возможность для нового этапа развития. Я полагаю, что нам это сегодня уже удается. То внимание, которое федеральный центр оказывал республике в последние годы, сейчас еще больше увеличивается. Мы совместно с федеральным правительством с учетом решения президента имеем все основания для пролонгации федеральной целевой программы, индивидуальной программы развития республики. В них мы должны предусмотреть дополнительные мероприятия по развитию республики, включая ее приграничные территории. Это инфраструктура, это социальное развитие, это экономика», - пояснил Артур Парфенчиков.

По его словам, в федеральной целевой программе появится раздел, посвященный приграничным районам. При этом глава Карелии подчеркнул, что развитие таких территорий зависит от промышленных центров, поэтому пролонгация программы предполагает мероприятия, направленные на поддержку экономики всего региона. Также особое значение теперь будет иметь статус районов Карелии, включенных в Арктическую зону России.  

Артур Парфенчиков отметил, что усиление мер безопасности в приграничных районах не приведет к дополнительным ограничениями, которые могут негативно отразится на хозяйственной деятельности и жизни местного населения.

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