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Глава Карелии смягчил ограничения, введенные из-за коронавируса

Новости. Общество
18:19, 05 Августа 2021
фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

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Продолжаем постепенно смягчать противоэпидемические ограничения на территории республики, сообщил Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о смягчении противоэпидемические ограничения на территории республики.

• Количество гостей за одним столом в кафе, ресторанах и других объектах общественного питания теперь не ограничено (ранее допускалась рассадка не более пяти человек за стол).

• Гостиницы и хостелы, имеющие паспорт коллективного иммунитета, могут не требовать документы о вакцинации или ПЦР-тесты от своих постояльцев. На туробъекты, которые паспорт имммунизации не получили, это правило не распространяется.

• Работодателям рекомендовано установить дистанционный формат работы и гибкий график начала и окончания трудового дня сотрудников, которые не прошли вакцинацию, не болели или перенесли коронавирус более 6 месяцев назад. Прежде всего это касается работников старше 60 лет.

• Жители республики старше 65 лет, привитые или переболевшие коронавирусом, теперь могут заниматься в кружках и клубах по интересам в очном формате.

• Для ПЦР-тестов, необходимых для предъявления для различных мероприятий, определен единый период действия – 3 дня.

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Комментарии

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nae
2021-08-05 18:56:00
Дык выборы на носу. Было бы странным накануне ответственного мероприятия ужесточать меры. Ну ничего, после выборов, как в анекдоте, все тридцать вобьют.
карел
2021-08-05 19:07:34
nae, да , послле пеньковых выборов начнется опять с большей силой . Как иначе усидишь в теплом кресле .
Вася
2021-08-05 18:51:33

В Азербайджане о пальмовом никто не слышал, так почему в России о нем все знают и с удовольствием едят?
Никита
2021-08-05 18:42:29
Никто и не напрапрягался , кроме искуственно-созданных проблем для бизнеса и населения .
Гость
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