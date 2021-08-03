Глава Карелии смягчил ограничения, введенные из-за коронавируса

Продолжаем постепенно смягчать противоэпидемические ограничения на территории республики, сообщил Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о смягчении противоэпидемические ограничения на территории республики.

• Количество гостей за одним столом в кафе, ресторанах и других объектах общественного питания теперь не ограничено (ранее допускалась рассадка не более пяти человек за стол).

• Гостиницы и хостелы, имеющие паспорт коллективного иммунитета, могут не требовать документы о вакцинации или ПЦР-тесты от своих постояльцев. На туробъекты, которые паспорт имммунизации не получили, это правило не распространяется.

• Работодателям рекомендовано установить дистанционный формат работы и гибкий график начала и окончания трудового дня сотрудников, которые не прошли вакцинацию, не болели или перенесли коронавирус более 6 месяцев назад. Прежде всего это касается работников старше 60 лет.

• Жители республики старше 65 лет, привитые или переболевшие коронавирусом, теперь могут заниматься в кружках и клубах по интересам в очном формате.

• Для ПЦР-тестов, необходимых для предъявления для различных мероприятий, определен единый период действия – 3 дня.