Глава Карелии снизил планку роста платежей за "коммуналку"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об установлении предельных индексов роста платежей граждан за коммунальные услуги на 2019 год.
Согласно документу, с 1 января по 30 июня коммунальные платежи жителей Карелии могут вырасти не более, чем на 1,7%. Во втором полугодии допускаются более высокие темпы роста, но по итогам 2019 года размер платежей в большинстве муниципальных образований не может вырасти более чем на 4,8%.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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