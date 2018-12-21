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Новости. Экономика
11:22, 21 Декабря 2018
фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Глава Карелии снизил планку роста платежей за "коммуналку"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об установлении предельных индексов роста платежей граждан за коммунальные услуги на 2019 год.

Согласно документу, с 1 января по 30 июня коммунальные платежи жителей Карелии могут вырасти не более, чем на 1,7%. Во втором полугодии допускаются более высокие темпы роста, но по итогам 2019 года размер платежей в большинстве муниципальных образований не может вырасти более чем на 4,8%. 

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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mentor
2018-12-21 12:38:22
Указ - что дышло! Внёс изменения - и поболе вышло!
Горожанин
2018-12-21 11:48:35
Управляющие компании уже развесили объявления о повышении платежей на 2% в связи с увеличением НДС на 2%. Можно подумать, все их затраты идут с НДС! И никто не возражает ...
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