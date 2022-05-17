Глава Карелии собирается участвовать в состязаниях по скандинавской ходьбе и зовет всех желающих

Глава Карелии Артур Парфенчиков намерен принять участие во всероссийской спортивной акции «Забег.РФ», которая пройдет во многих регионах страны, в том числе, в Петрозаводске.
Об этом он написал на своей странице Вконтакте.
По его словам, трасса пройдет по историческому центру Петрозаводска. Участникам предложат дистанции от 1 до 10 км, в том числе, полумарафон 21,1 км.
Сам Парфенчиков планирует выйти на дистанцию для скандинавской ходьбы.
«Всех любителей бега и здорового образа жизни приглашаю в это воскресение, 22 мая, на площадь Кирова… Присоединяйтесь! До встречи на старте в 8.50!», — написал губернатор.
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