Глава Карелии собирается участвовать в состязаниях по скандинавской ходьбе и зовет всех желающих

Глава Карелии Артур Парфенчиков намерен принять участие во всероссийской спортивной акции «Забег.РФ», которая пройдет во многих регионах страны, в том числе, в Петрозаводске.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

По его словам, трасса пройдет по историческому центру Петрозаводска. Участникам предложат дистанции от 1 до 10 км, в том числе, полумарафон 21,1 км.

Сам Парфенчиков планирует выйти на дистанцию для скандинавской ходьбы.

«Всех любителей бега и здорового образа жизни приглашаю в это воскресение, 22 мая, на площадь Кирова… Присоединяйтесь! До встречи на старте в 8.50!», — написал губернатор.







