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Глава Карелии сомневается, надо ли сажать в тюрьму подростков, идущих на кражи из-за голода

Новости. Общество
14:51, 14 Февраля 2023
фото: © epp.genproc.gov.ru

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Правоохранительным органам не надо торопиться привлекать к уголовной ответственности несовершеннолетних, которые совершают правонарушения, считает глава Карелии.

Такое мнение Артур Парфенчиков высказал на совещании, посвященном развитию Кондопожского района. Там затрагивался вопрос об уровне преступности, в том числе, среди несовершеннолетних.

«Ребенок может пойти в магазин и что-то украсть, потому что он просто голодный. К сожалению, такое тоже бывает. Можем мы такого ребенка сегодня привлекать к ответственности? Что-то у меня большие сомнения. Надо с семьей разбираться, с взрослыми, которые довели до такого. Здесь, конечно, за каждого ребенка надо бороться, чтобы он, став взрослым, остался в нормальной жизни, а не пошел по колониям и так далее. Потом его уже оттуда не вернуть, или вернуть очень сложно», — заявил губернатор.

По его мнению, такого же отношения заслуживают подростки, которые нарушают закон из шалости.

«Нужно до последнего стараться, чтобы они под Уголовный кодекс не попадали… Главное, выдержать этот возраст. Через спорт, через образование, через шефскую составляющую нужно стараться детишек довести до совершеннолетия без этого клейма уголовного… Если есть возможность, не криминализировать. Иногда это шалость обычная. Тот же угон, например. Понятно, что пацаны есть пацаны, как говорится», — пояснил Парфенчиков.

 

 

 

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