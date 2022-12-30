Глава Карелии сообщил еще об одном нашем земляке, погибшем на спецоперации

Житель поселка Шуньга Александр Хальберг погиб, выполняя воинский долг во время специальной военной операции, сообщил Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков написал: «Наш земляк из Шуньги, Александр Хальберг, старший топогеодезист батареи артиллерийской разведки, погиб в бою, выполняя свой воинский долг во время специальной военной операции».

Руководитель республики выразил искренние соболезнования родителям Александра – Владимиру Карловичу и Вере Анатольевне, всем родным и близким.

«Скорбим вместе с вами», - сказал Артур Парфенчиков.