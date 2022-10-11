Глава Карелии сообщил о демобилизации из воинских частей отцов троих детей

Власти Карелии предоставят военному прокурору списки многодетных отцов для их демобилизации.

Правительство республики направит военному прокурору списки ранее призванных на службу отцов троих детей. Многодетных мобилизованных должны вернуть домой. Об этом глава Карелии сообщил в своем телеграм-канале 20 октября.

«Карельский военкомат по моему поручению уже через три дня после начала мобилизации перестал призывать граждан с тремя детьми. Сейчас речь идёт о демобилизации из подразделений уже ранее призванных», - пишет Парфенчиков.

По словам главы республики, военный прокурор уже направил соответствующее предложение командованию округа.

«Договорились, что мы направим списки многодетных из Карелии в его адрес», - заявил губернатор.

Ранее сообщалось, военкоматы получили приказы об отсрочке для родителей трех и более детей до 16 лет. Артур Парфенчиков заявил, что Карелия выполнила задание по частичной мобилизации.