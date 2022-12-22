Глава Карелии сообщил о новом размере минимальной зарплаты в республике

Артур Парфенчиков назвал размер МРОТа с 1 января.

Руководитель региона напомнил, что с 1 января увеличивается МРОТ. Его размер вырастет на 6,3% и составит 16 тыс. 242 рублей.

«В Карелии к этой сумме прибавятся районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Таким образом, со следующего года МРОТ в Карелии будет составлять: по южным районам — 26 тыс. 799,3 руб., по северным — 35 тыс. 732,4 руб., по остальным — от 29 тыс. 235,6 руб.», — пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава Карелии отметил, что обеспечивать выплаты сотрудникам с учетом нового МРОТ обязаны все организации и предприятия, независимо от форм собственности.

«То же самое касается задолженности по зарплате. За 5 лет нам удалось кардинально изменить ситуацию и снизить долги карельских предприятий перед работниками до рекордного минимума — со 100 млн до 252 тысяч рублей, по данным Карелиястата. Но даже это недопустимо — сегодня 9 человек еще не получили положенных им выплат. Мы продолжаем со своей стороны влиять на ситуацию, используя все возможные инструменты», — пишет Парфенчиков.