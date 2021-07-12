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Глава Карелии: «У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было»

Новости. Общество
15:13, 13 Июля 2021
фото: © Анастасия Красноперова

Артур Парфенчиков считает, что на горе Нуорунен нужно было строить горнолыжный центр, против которого выступали ученые и общественность.

Выступая 13 июля на онлайн-совещании с карельскими чиновниками под названием «Важная тема», глава республики Артур Парфенчиков неожиданно вспомнил, как на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого столетия одна из финских фирм планировала построить горнолыжный курорт на самой высокой точке Карелии – горе Нуорунен. Эти намерения вызвали тогда в республике мощное протестное движение, и под давлением общественности финскому бизнесу пришлось оставить уникальную гору в покое, которая теперь считается главной туристической достопримечательностью национального парка «Паанаярви».

«Кому-то стало жалко. Наша гора! – посетовал губернатор. – У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было».

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2021-07-13 15:39:34
Бредит опять .Снимать его надо , пока не поздно.
кир
2021-07-13 15:31:08
Не надо идти на поводу у финнов. Они были союзниками фашистской Германии и оккупантами Карелии.
Гость
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