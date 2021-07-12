Глава Карелии: «У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было»

Артур Парфенчиков считает, что на горе Нуорунен нужно было строить горнолыжный центр, против которого выступали ученые и общественность.

Выступая 13 июля на онлайн-совещании с карельскими чиновниками под названием «Важная тема», глава республики Артур Парфенчиков неожиданно вспомнил, как на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого столетия одна из финских фирм планировала построить горнолыжный курорт на самой высокой точке Карелии – горе Нуорунен. Эти намерения вызвали тогда в республике мощное протестное движение, и под давлением общественности финскому бизнесу пришлось оставить уникальную гору в покое, которая теперь считается главной туристической достопримечательностью национального парка «Паанаярви».

«Кому-то стало жалко. Наша гора! – посетовал губернатор. – У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было».

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова