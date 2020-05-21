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Глава Карелии "устроил порку" главе Минтранса в прямом эфире

Новости. Общество
13:42, 22 Мая 2020
фото: © скриншот трансляции/страница вконтакте Артура Парфенчикова
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Глава Карелии Артур Парфенчиков пристыдил министра транспорта Сергея Щебекина, который не смог ответить на конкретные вопросы жителей республики по ремонту дорог.

Глава регионального Минтранса Сергей Щебекин не подготовился к прямой линии, которую руководитель республики проводит сегодня в соцсетях. Министр не смог ответить на конкретные вопросы пользователей Сети по ремонту дорог в Петрозаводске, а трассу "Петрозаводск-Суоярви" назвал федеральной.

"Это дорога, которая была передана федералам. Проект дороги до 2023 года",  - заявил Щебекин.

"Федералам? Это региональная дорога. Она никогда не будет федеральной", - парировал глава Карелии.

Министр долго копался в своих бумагах, а после заявил, что готов будет отдельно доложить по интересующим жителей республики вопросам.

"А чего вы сюда пришли? Давайте так, я считаю, что надо реально извиниться. Непонятно, как вы подготовились. Прямо сказать, вообще не подготовились. Поэтому я предлагаю эту тему по дорогам отложить, дать Сергею Юрьевичу возможность подготовиться. Он не так давно работает министром. Но три дня висело объявление. Можно было серьезно проанализировать, что людей интересует. Зачем вы бумаги взяли? Я ничего с собой не взял. Все должно быть в голове. Мне стыдно. Я честно говоря, поражен", - возмущался Артур Парфенчиков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-05-22 14:50:52
Кто-то уедет в приют.
Руслан
2020-05-22 14:04:13
Чему главе поражаться , если там все такие приставы: "есть , так точно , ура". Под себя таких и набирал .
Valentina Vonti
2020-05-22 14:03:16
Не договорились ,что происходить с ремонтом дорог.Ванька не Петьку,Петька на Ваньку и весь сказ.
новый
2020-05-22 14:02:20
Под Путина косит. Нынче это модно.
mts
2020-05-22 13:57:13
Интеллект 0. Просто душа компании. Не более.
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