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Глава Карелии: в 2020 году республика стала лидером по объему инвестиций в Арктическую зону

Новости. Общество
11:05, 16 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Общий объем инвестиций, который планируют привлечь резиденты Арктической зоны в Карелии, оценивается в 88 миллиардов рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает реализацию проектов в Арктической зоне «прекрасным окном возможностей» для дальнейшего развития региона. Выступая 15 апреля перед депутатами карельского парламента, Парфенчиков напомнил, что в Арктическую зону России вошли почти все северные районы республики.

«Карельская Арктика – это не просто 38 процентов территории республики, которая в основном, за исключением Костомукши, имеет низкий уровень инфраструктурного и экономического развития. Карельская Арктика – это в первую очередь огромный природно-ресурсный потенциал. И наша главная задача – максимально его использовать в интересах экономики и жителей республики!», – заявил губернатор.

Как сообщил Парфенчиков, в прошлом году в Арктическую зону было привлечено 10 резидентов с общим объемом инвестиций почти 88 миллиардов рублей. Эти проекты предусматривают создание 900 новых рабочих мест. В итоге республика вышла на 1-е место среди субъектов федерации по объему инвестиций в Арктическую зону и на 2-е место по количеству резидентов.

«Крупнейшим проектом является строительство целлюлозного завода ООО «Сегежа Запад» с объемом инвестиций более 86 миллиардов рублей. Столь крупные инвестиционные проекты не реализовывались в республике на протяжении как минимум 30 лет! – подчеркнул глава Карелии. – Проект предусматривает производство в том числе беленой хвойной и лиственной целлюлозы. И это очень важно для всего лесного комплекса Карелии, потому что в следующем году вступит в силу запрет на экспорт из России необработанной древесины».

По словам Парфенчикова, республиканские власти продолжают поиск инвесторов для арктических территорий. На сегодняшний день в стадии подготовки находятся еще около 50 проектов.

Кроме того, как отметил глава Карелии, летом нынешнего года в стране стартует программа «Арктический гектар». Она позволит гражданам и индивидуальным предпринимателям получить до одного гектара земли в арктической зоне.

«Мы уже располагаем предложениями органов местного самоуправления о предоставлении 121 земельного участка, и не только для индивидуального жилищного строительства, но и для развития туризма и сельского хозяйства», – рассказал Артур Парфенчиков.  

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