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Глава Карелии: В марте мы не были готовы к эпидемии

Новости. Общество
16:42, 20 Мая 2020
фото: © скриншот трансляции / паблик вконтакте "Республика Карелия"
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Артур Парфенчиков рассказал, почему в республике были введены жесткие ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил 20 мая, почему республиканские власти ввели в конце марта режим "всеобщей самоизоляции", несмотря на отсутствие в регионе выявленных случаев коронавирусной инфекции. По словам губернатора, республика тогда была не готова к эпидемии. 

"Мы с вами в марте месяце были абсолютно не подготовлены - не только материально, но даже с точки зрения понимания той ситуации, с которой мы сталкиваемся, - заявил Парфенчиков, выступая на заседании республиканского правительства, которое проходило в режиме онлайн. - Мы ничего не знали ни про вирус, ни про то, как с ним жить, как с ним работать, как можно ему противодействовать. У нас не было соответствующих материальных ресурсов, у нас медицина практически была не готова. У нас не было ни одного специализированного учреждения, да и врачи, по сути, были неподготовлены, потому что никто никогда с этой инфекцией не работал".

Как признал глава Карелии, средств защиты не было ни у врачей, ни у населения. 

"Мы не могли в конце марта потребовать ношения масок, их просто не было, поэтому все закрывалось. Сегодня мы можем это предложить, это установить, и, конечно, поэтому мы можем какие-то позиции ослабить - и по торговым организациям, и по общественному транспорту", - сказал губернатор. 

 

 

 

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Комментарии

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Вася
2020-05-20 17:42:19
То у них ФНБ полный бабла трещит в Америке,а как до дела ,то снарядов нет.
zanoza
2020-05-20 17:39:13
А сейчас вы готовы? Маски есть в продаже ,но по заоблачным ценам, уже по 50 рублей ,и вы считаете что теперь у вас есть моральное право требовать ношение масок? Кроме того, маски не панацея от вируса, лекарства лечащего COVID-19 пока не существует , лечение сводится лишь к купированию симптомов теми препаратами ,которыми сейчас располагает медицина. Нет уверенности в том , что и мед.учреждения региона готовы к наплыву больных, уже сейчас не хватает мед.кадров, средствами индивидуальной защиты не оснащены все мед.учреждения. Сейчас не говорить надо, а предпринимать экстренные меры по устранению проблем в мед.учреждениях региона , причём срочно, иначе будет поздно!
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