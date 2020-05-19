Глава Карелии: В марте мы не были готовы к эпидемии

Артур Парфенчиков рассказал, почему в республике были введены жесткие ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил 20 мая, почему республиканские власти ввели в конце марта режим "всеобщей самоизоляции", несмотря на отсутствие в регионе выявленных случаев коронавирусной инфекции. По словам губернатора, республика тогда была не готова к эпидемии.

"Мы с вами в марте месяце были абсолютно не подготовлены - не только материально, но даже с точки зрения понимания той ситуации, с которой мы сталкиваемся, - заявил Парфенчиков, выступая на заседании республиканского правительства, которое проходило в режиме онлайн. - Мы ничего не знали ни про вирус, ни про то, как с ним жить, как с ним работать, как можно ему противодействовать. У нас не было соответствующих материальных ресурсов, у нас медицина практически была не готова. У нас не было ни одного специализированного учреждения, да и врачи, по сути, были неподготовлены, потому что никто никогда с этой инфекцией не работал".

Как признал глава Карелии, средств защиты не было ни у врачей, ни у населения.

"Мы не могли в конце марта потребовать ношения масок, их просто не было, поэтому все закрывалось. Сегодня мы можем это предложить, это установить, и, конечно, поэтому мы можем какие-то позиции ослабить - и по торговым организациям, и по общественному транспорту", - сказал губернатор.