Глава Карелии: В новостройки Кондопоги переедут жильцы аварийных домов из 8 районов республики

Артур Парфенчиков рассказал о реализации программы расселения в Карелии.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в Кондопоге построили второй 80-квартирный дом для переселения из аварийного жилья.

«Уже на следующей неделе он будет сдан в эксплуатацию, после чего люди начнут получать ключи. Сюда переедут жители аварийных домов из Суоярви, среди которых немало и тех, кто фактически давно живёт в столице, но согласился переехать в Кондопогу», — рассказал Парфенчиков.

Также глава Карелии написал, что уже через несколько месяцев начнется строительство второй многоэтажки на 85 квартир.

«Жилье в этом доме получат жители нескольких районов: Беломорского, Калевальского, Кемского, Лоухского, Медвежьегорского, Олонецкого, Пудожского, Суоярвского. Кроме того, несколько квартир планируем приобрести для наших врачей и медсестер», — уточнил Артур Парфенчиков.

Также руководитель республики осмотрел место строительства дома в селе Янишполе.

«Работы идут по графику, здесь уже сделан фундамент, рабочие приступили к монтажу стен, к июлю обещают закрыть контур. Большая часть новоселов в этом доме, 55 человек, будут из Пудожа, несколько человек из Беломорска и Муезерки», — объяснил Артур Парфенчиков, отметив удачное месторасположение новостроек рядом с Петрозаводском.