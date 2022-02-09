890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый участок набережной европейского типа
09.02.2022 13:56
Жилой дом в центре Петрозаводска попытаются признать объектом культурного наследия 6
Сегодня 07:25
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 1
Сегодня 15:14
«Счастливая старость» депутата горсовета Петрозаводска длилась до тех пор, пока он не открыл письмо от Пенсионного фонда 20
Сегодня 10:42

Глава Карелии: В новостройки Кондопоги переедут жильцы аварийных домов из 8 районов республики

Новости. Общество
15:46, 10 Февраля 2022

Новости партнеров

Артур Парфенчиков рассказал о реализации программы расселения в Карелии.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в Кондопоге построили второй 80-квартирный дом для переселения из аварийного жилья.

«Уже на следующей неделе он будет сдан в эксплуатацию, после чего люди начнут получать ключи. Сюда переедут жители аварийных домов из Суоярви, среди которых немало и тех, кто фактически давно живёт в столице, но согласился переехать в Кондопогу», — рассказал Парфенчиков.

Также глава Карелии написал, что уже через несколько месяцев начнется строительство второй многоэтажки на 85 квартир.
«Жилье в этом доме получат жители нескольких районов: Беломорского, Калевальского, Кемского, Лоухского, Медвежьегорского, Олонецкого, Пудожского, Суоярвского. Кроме того, несколько квартир планируем приобрести для наших врачей и медсестер», — уточнил Артур Парфенчиков.

Также руководитель республики осмотрел место строительства дома в селе Янишполе.

«Работы идут по графику, здесь уже сделан фундамент, рабочие приступили к монтажу стен, к июлю обещают закрыть контур. Большая часть новоселов в этом доме, 55 человек, будут из Пудожа, несколько человек из Беломорска и Муезерки», — объяснил Артур Парфенчиков, отметив удачное месторасположение новостроек рядом с Петрозаводском.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2022-02-10 16:29:19
Трындец , его стало много и он давит . Значит собрались бездари на выборы (((((((((((((((((((( Опять тупик на пять лет (((((((((
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Аналитика

09.02.2022 17:11
Обществоведение
Старое сменяется новым 7
Многие «знаковые» здания в Петрозаводске, построенные в советские годы, до сих пор сохраняют свое значение.
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 13
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 5
08.02.2022 12:09
Неполноценный детский отдых 1
08.02.2022 10:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:14
Без политики
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 1
Как на севере России пережили самую губительную инфекцию в мировой истории более ста лет назад.
Лучшая сотня «Петровича»
07.02.2022 17:00
«Чего может быть сто грамм?» 30
07.02.2022 16:21
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»