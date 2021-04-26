Более 20 млн рублей выделят из бюджета Карелии на благоустройство воинских захоронений

На благоустройство воинских захоронений и мемориалов, связанных с Великой Отечественной войной, из бюджета Карелии будет выделено около 22 миллионов рублей.

Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, отвечая на вопрос о приведении в порядок крупного братского захоронения воинов на 9-м километре дороги «Повенец-Медвежьегорск», заверил, что реконструкция этого объекта запланирована на 2023 год в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». Однако и до этого срока мемориал будут поддерживать в достойном виде — например, в ближайшие выходные сотрудники администрации Медвежьегорского района, а также ученики Повенецкой школы, которые взяли над ним шефство, проведут там большой субботник.

При этом, как отметил Артур Парфенчиков, в республике продолжится работа по капитальной реконструкции памятных мест. Будут проведены работы в деревнях Великая Нива и Палалахта, поселках Ладва-Ветка, Надвоицы и Ильинский, а также благоустройство памятного места на мысе Кис-Кис в Калевальском районе. На эти цели из бюджета республики планируется выделить 21,7 миллиона рублей.

Одновременно глава Карелии обратился ко всем неравнодушным жителям республики с просьбой выйти на субботники и привести памятные места в порядок. «Это будет посильный вклад каждого в празднование Дня Победы» — воззвал к жителям Карелии Артур Парфенчиков. Сам он при этом отметил, что планирует принять участие в уборке воинского захоронения на Зарецком кладбище в Петрозаводске, над которым администрация взяла шефство с 2017 года.