Глава Карелии вручил боевые награды участникам СВО

Церемония награждения участников специальной военной операции прошла в зале правительства Карелии.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Он вручил боевые награды Вадиму Петрову и Александру Анашкину.



По словам губернатора, Вадим Петров получил тяжёлое ранение, когда рискуя жизнью, эвакуировал раненых и погибших. При выполнении задачи подорвался на мине, но выжил. Указом президента России награжден медалью «За отвагу».





Александр Анашкин указом главы государства награждён медалью Жукова. Он служил в артиллерии и не раз выводил из-под огня технику своего подразделения, написал Парфенчиков.