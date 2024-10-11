Глава Карелии: все плановые показатели по сельскому хозяйству выполнены

Артур Парфенчиков поздравил аграриев республики с Днём работника сельского хозяйства

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил работников сельского хозяйства республики с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 13 октября.

"Плоды их труда — каждый день на нашем столе. Знаю не понаслышке, сколько сил и терпения требует такая работа. А еще — веры и большой любви к родной земле", - написал руководитель региона.

Глава республики отметил, что в нынешнем, 2034 году, в республике были выполнены все плановые показатели. Так, было заготовлено более 160 тысяч тонн сена и силоса (на 12 % больше, чем в прошлом году). Порадовал урожай картофеля и ягод. Смородины, малины и клубники было собрано почти 4 тысяч тонн.

"Низкий поклон вам, дорогие труженики земли! Всех работников сельского хозяйства и ветеранов отрасли — с праздником! Крепкого здоровья, успехов, благополучия вам и вашим семьям", - написал Артур Парфенчиков.