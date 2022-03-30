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Глава Карелии вспомнил о полях своего деда при обсуждении вопроса об охранной зоне водоемов

Новости. Общество
12:10, 19 Апреля 2022
фото: © Studio MDF / Shutterstock

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Госдума рассмотрит подготовленный по инициативе властей Карелии законопроект о сокращении 200-метровой охранной зоны водоемов, где расположены исторически сложившиеся земли сельхозназначения.

Об этом сообщил на заседании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, действующий запрет на использование охранной зоны для сельского хозяйства не соответствует природным условиям Карелии, где множество населенных пунктов исторически сформировались на берегах водоемов.

«У нас очень многие земли сельхозназначения исторически сложились вокруг озер, рек. У меня у самого у деда участок, поля и так далее прямо рядом с речкой, и этим полям, наверное, уже лет 600, а может и больше. Первое летописное упоминание об этих землях — 16 века. Всегда там пахали, всегда сеяли. У нас с вами 63 тыс. озер и 12 тыс. рек. У нас есть поселки, которые в принципе расположены так, что с одной стороны озеро и с другой стороны озеро. И весь поселок находится в 200-метровой зоне с какой стороны не посмотри», — пояснил губернатор.

Он поблагодарил депутата Госдумы Валентину Пивненко, которая внесла в парламент проект изменений в федеральном законодательстве о смягчении требований к использованию сельхозземель в 200-метровой охранной зоне водоемов.

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