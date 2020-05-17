Глава Карелии встретится с предпринимателями в Сети

Руководитель республики Артур Парфенчиков проведет сегодня круглый стол, где обсудит с предпринимателями их деятельность в условиях пандемии коронавируса.

Глава республики напомнил о том, что 18 мая в 15.00 состоится круглый стол с предпринимателями.

"В режиме видеоконференцсвязи вместе обсудим предложения, о том, как можно организовать безопасную работу наших предприятий в условиях пандемии, в том числе и тех ОКВЭД, с которых ограничительные меры пока не сняты, а также меры поддержки для нашего бизнеса", - написал Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Онлайн-трансляция будет доступна здесь.