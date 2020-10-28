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Глава Карелии ввел новые ограничения, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом

Новости. Общество
09:55, 29 Октября 2020
фото: © страница правительства РК Вконтакте
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Всем жителям Карелии рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест, без лишней необходимости не выходить из дома, кроме как для выполнения трудовой функции и решения вопросов жизнеобеспечения. В первую очередь это относится к лицам с хроническими заболеваниями и к людям старше 60 лет.

В новом распоряжении устанавливаются дополнительные требования по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности в торговых объектах, предприятиях общепита, бытового обслуживания и т.д.

В республике конкретизированы меры санитарно-эпидемиологической безопасности, направленные на то, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения внесены в Распоряжение Главы Карелии от 12 марта 2020 года №127-р.

Всем жителям Карелии рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест, без лишней необходимости не выходить из дома, кроме как для выполнения трудовой функции и решения вопросов жизнеобеспечения. В первую очередь это относится к лицам с хроническими заболеваниями и к людям старше 60 лет.

Работодателям рекомендовано обеспечить дистанционный режим работы для работников, в первую очередь, для лиц старше 60 лет.

Во всех торговых объектах, предприятиях общепита, бытового обслуживания и иных предприятиях и организациях, где сотрудники контактируют с посетителями, до 1 декабря на кассах (в зонах расчета с посетителями) должны быть установлены защитные экраны (перегородки).

До 15 декабря 2020 года в указанных объектах, а также объектах спорта должны быть установлены обеззараживатели воздуха.

Такие же меры санитарной безопасности должны применять и самозанятые граждане при оказании услуг потребителям.

Решение о том, что детям в возрасте до 16 лет разрешается посещать торговые центры и комплексы только в сопровождении взрослых (родителей или иных законных представителей), распространяется не только на период осенних каникул, а с 1 по 30 ноября.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-10-29 12:12:30
Подбородочников / это которые замызганные тряпки на подбородке носят / штрафовать нещадно. Каленым железом выжигать заразу из общества.
gaudealis
2020-10-29 11:48:23
Возложил кучу обязанностей на субъектов предпринимательской деятельности. А толку? Идиотские меры.
Никого они от заражения не спасут и не уберегут. А вот по бизнесу эти расходы нанесут удар существенный
Njkdez
2020-10-29 11:01:17
Сеня, щас тебе в вк ответят)))) жди)))) дружок кайдалова обдумает шо ответить)))) зефира нет, но мы то знаем для своих он есть)))
Сеня
2020-10-29 11:08:48
Njkdez, ,был бы офицером -застрелился . А так , да никак . Хм .
Вася
2020-10-29 10:56:14
Обнуленыша обнулить
Вася
2020-10-29 10:55:42
Будет много печенья из США.
Njkdez
2020-10-29 10:54:30
Раньше думал шо он все в задрипанных свитерках везде тусуется, теперь понятно, за своего парня с района хочет сойти. Да видно же пришлый, не свой, чужеродный, темная лошадка, к людям передом или задом? Зефир то на даче есть и ест кайдалов видел?
Njkdez
2020-10-29 10:50:22
Может лучше обсудим стоимость котлов зама Артура Олеговича? Фильм Л.Соболь Карелия "Живем как в средние века"?
Сеня
2020-10-29 10:46:12
Посмотрел тоже спец репортаж от Любови Соболь, Карелия "Живем как в средние века"?
Может что то скажет Глава РК почему Карелия оказалась в таком беспросветном дерьме и нищите . Откуда у зама губернатора такие доходы ? Как сам получил 4 комн.квартиру на одного в центре Москвы за 80 лямов , имея в собственности квартиру в ПТЗ . Сколько приставов из-за этого не получили субсидии на жильё ? И почему народ в Карелии живет так бедно , нет никакого развития и регион в руинах ? При этом . себе Вы каждый год повышаете зарплату . а работающим и пенсионерам ни разу . Почему приграничный с Финляндией регион живёт так плохо десятками лет .
Ответьте господин губернатор !!!!!!!!!
Антон
2020-10-29 11:58:54
Сеня, где же ты был в ноябре 2019, когда всю информацию о Тимофееве опубликовали на птзговорит? Почему тогда не возмущался?
Текст и картинки про его имущество взяты целиком из той статьи; факты из статьи о том, что Тимофеев вообще-то еще и бизнесменом был и зарабатывал, стыдливо опущены.


По индексации замечу, что пенсии в этом году индексированы выше, чем зарплаты чиновников.
протестанутый
2020-10-29 11:12:01
Сеня, создавать народные дружины, отлавливать пушных зверьков и использовать по газначению
Андрей Дубенский
2020-10-29 11:07:32
Сеня, народ - это народ. А приставов-то к чему приплел? Сам, что ли?
Вася
2020-10-29 10:45:18
Ура оптимизатора медицины! 00000000
кир
2020-10-29 10:35:08
Пофиг.
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