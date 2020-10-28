Глава Карелии ввел новые ограничения, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом

Всем жителям Карелии рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест, без лишней необходимости не выходить из дома, кроме как для выполнения трудовой функции и решения вопросов жизнеобеспечения. В первую очередь это относится к лицам с хроническими заболеваниями и к людям старше 60 лет.

В новом распоряжении устанавливаются дополнительные требования по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности в торговых объектах, предприятиях общепита, бытового обслуживания и т.д.

В республике конкретизированы меры санитарно-эпидемиологической безопасности, направленные на то, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения внесены в Распоряжение Главы Карелии от 12 марта 2020 года №127-р.

Всем жителям Карелии рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест, без лишней необходимости не выходить из дома, кроме как для выполнения трудовой функции и решения вопросов жизнеобеспечения. В первую очередь это относится к лицам с хроническими заболеваниями и к людям старше 60 лет.

Работодателям рекомендовано обеспечить дистанционный режим работы для работников, в первую очередь, для лиц старше 60 лет.

Во всех торговых объектах, предприятиях общепита, бытового обслуживания и иных предприятиях и организациях, где сотрудники контактируют с посетителями, до 1 декабря на кассах (в зонах расчета с посетителями) должны быть установлены защитные экраны (перегородки).

До 15 декабря 2020 года в указанных объектах, а также объектах спорта должны быть установлены обеззараживатели воздуха.

Такие же меры санитарной безопасности должны применять и самозанятые граждане при оказании услуг потребителям.

Решение о том, что детям в возрасте до 16 лет разрешается посещать торговые центры и комплексы только в сопровождении взрослых (родителей или иных законных представителей), распространяется не только на период осенних каникул, а с 1 по 30 ноября.