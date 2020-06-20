Глава Карелии выпустил музыкальный клип ко Дню медицинского работника (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков оригинально поздравил медиков с профессиональным праздником.
Губернатор Карелии на своей странице "ВКонтакте" опубликовал клип, подготовленный ко Дню медицинского работника.
Артур Парфенчиков спел песню "Люди в белых халатах".
"Смерть не хочет щадить красоты,
Ни весёлых, ни злых, ни крылатых,
Но встают у неё на пути
Люди в белых халатах.
Люди в белых халатах
Вот опять у неё на пути" (Слова: Л. Ошанин).
День медика в 2020 году превратился чуть ли не в народный праздник – россияне благодарят врачей за отверженный труд в условиях пандемии коронавируса.
Ранее руководитель Минздрава Карелии поздравил медиков с праздником.
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