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Глава Карелии выпустил музыкальный клип ко Дню медицинского работника (ВИДЕО)

Новости. Общество
08:59, 21 Июня 2020
фото: © Кадр из видео / vk.com/id419407976
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Артур Парфенчиков оригинально поздравил медиков с профессиональным праздником.

Губернатор Карелии на своей странице "ВКонтакте" опубликовал клип, подготовленный ко Дню медицинского работника. 

Артур Парфенчиков спел песню "Люди в белых халатах".

"Смерть не хочет щадить красоты,
Ни весёлых, ни злых, ни крылатых,
Но встают у неё на пути
Люди в белых халатах.

Люди в белых халатах
Вот опять у неё на пути" (Слова: Л. Ошанин).

День медика в 2020 году превратился чуть ли не в народный праздник – россияне благодарят врачей за отверженный труд в условиях пандемии коронавируса.

Ранее руководитель Минздрава Карелии поздравил медиков с праздником.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мария
2020-06-21 11:04:39
Спасибо всем, кто нас лечит и спасает, кто организовывает здравоохранение в Карелии! Примите слова благодарности и уважения в День медицинского работника, который в этом году превратился из праздника профессионального в поистине народный. Успехов вам в этом нелегком труде!
А искреннее и неформальное поздравление губернатора меня лично очень тронуло. Молодец, не боится проявления простых человеческих чувств, да и спел душевно.
Mikko Merimies
2020-06-21 09:54:20
"Как ложка мёду прокурора речь..."
Саныч
2020-06-21 09:28:00
Ждем танец.
Андрей Дубенский
2020-06-21 10:16:37
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