Глава Карелии выпустил музыкальный клип ко Дню медицинского работника (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков оригинально поздравил медиков с профессиональным праздником.

Губернатор Карелии на своей странице "ВКонтакте" опубликовал клип, подготовленный ко Дню медицинского работника.

Артур Парфенчиков спел песню "Люди в белых халатах".

"Смерть не хочет щадить красоты,

Ни весёлых, ни злых, ни крылатых,

Но встают у неё на пути

Люди в белых халатах.

Люди в белых халатах

Вот опять у неё на пути" (Слова: Л. Ошанин).

День медика в 2020 году превратился чуть ли не в народный праздник – россияне благодарят врачей за отверженный труд в условиях пандемии коронавируса.

Ранее руководитель Минздрава Карелии поздравил медиков с праздником.