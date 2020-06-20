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Руководитель Минздрава Карелии поздравил медиков с праздником

Новости. Общество
08:47, 21 Июня 2020
фото: © Минздрав Карелии
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В воскресенье, 21 июня, в стране отмечают День медицинского работника.

Руководитель министерства здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поздравил коллег с профессиональным праздником.

"Сегодня мы с признательностью говорим о самоотверженном труде медицинских работников. Профессия медика – одна из сложнейших в мире. Учиться ей долго и порой нелегко, но результаты работы медиков превосходят все ожидания – это улыбки и благодарность спасенных ими людей.

Несмотря на то, что День медицинского работника отмечается в воскресенье, наша профессия не знает праздников и выходных. Многие из вас, уважаемые коллеги, встречают праздник на рабочих местах – у постели больного, в машине скорой помощи, в операционной.

Сегодня в нашей республике трудятся более 15 тысяч медицинских работников. Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Искренне поздравляю вас и благодарю за милосердие к больным, сострадание, высокий профессионализм и ответственность и желаю всегда оставаться верными высоким идеалам профессии. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким", – написал Михаил Охлопков.

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