Глава Карелии выразил соболезнования в связи со смертью писателя Александра Волкова

Александр Лукич Волков, житель поселка Эссойла, умер 4 апреля.

Напомним, карельский писатель умер на 92-м году жизни.

"Выражаю соболезнования родным и близким Александра Волкова... Это большая утрата для карельской литературы. Делом всей своей жизни Александр Волков считал сохранение и развитие карельского языка и культуры. На родном ливвиковском наречии Александр Лукич написал большую часть своих произведений. Благодаря ему, на карельском языке зазвучали Пушкин, Блок, Ахматова, Твардовский – он перевел стихи более 80 русских и советских поэтов", – написал глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".