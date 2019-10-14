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Новости. Общество
13:57, 14 Октября 2019
фото: ©Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Глава Карелии высказался против появления частных судебных приставов

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Артур Парфенчиков раскрыл риск появления частных судебных приставов в России.

С соответствующей законодательной инициативой выступила Торгово-промышленная палата России. Артур Парфенчиков прокомментировал данную идею, пишет ФАН. 

"Частные судебные приставы не смогут действовать без помощи государственных структур, поскольку принудительная функция – это всегда прерогатива государства. Таким образом мы рискуем сломать всю сложившуюся систему работы государственных судебных приставов в России", – заявил Артур Парфенчиков, с 2008 по 2017 годы возглавлявший Федеральную службу судебных приставов РФ. 

Глава Карелии изучил опыт разных стран, где есть частные приставы. По своим функциям они чем-то схожи с нашими коллекторами, считает он. 

"Я изучал этот вопрос детально. Частные коллекторы есть в странах Бенилюкса и во Франции. Там они играют свою положительную роль. Наиболее эффективно эта система работает в таких маленьких странах, как Голландия и Люксембург. В них частные приставы создают конкуренцию государственным: взыскатель идет к тому, кто лучше работает. В этих маленьких густонаселенных странах работа частных приставов приносит хороший доход", – рассказал Артур Парфенчиков. 

В свою очередь, в РФ частный пристав никогда не может самостоятельно проникнуть в жилище должника или наложить арест на его имущество. Это всегда должны санкционировать правоохранители, отметил Парфенчиков.

"В России можно попытаться внедрить частных приставов в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких мегаполисах. Но в других регионах, в том числе в Карелии, вряд ли работа частных приставов будет приносить прибыль. У нас очень большая и при этом малонаселенная страна, – считает руководитель региона.

"Это ломка всей сложившейся системы. Надо прекратить эти идеи с частными приставами и развивать систему государственных приставов", – считает Парфенчиков. 

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Комментарии

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Вася
2019-10-14 15:36:07
И власть, и общество сейчас ищут тех, кто на них будет работать, продолжая обеспечивать им сытую паразитическую жизнь.
Алла
2019-10-14 14:57:14
Просто пройдет легализация бывших коллекторских банд-групп, это ясно, почти все законы в стране делаются под что-то или кого-то, это давно очевидно.
Так что Парфенчиков прав, ни к чему хорошему это не приведёт.
Да и нашим судебным приставам надо работать качественнее, у меня соседа пенсионера обирают почти "корень", он всю жизнь работал, ветеран труда, так у него высчитывают 70 процентов пенсии, оставляя 3300р., Коммунальные около 6000р., Человек болеет давно, работать не может, потому и не смог кредит выплачивать, хотя Президент страны говорил что прожиточный минимум надо оставлять! Вроде уже телевидение заинтересовалось этим случаем.Дозвониться до судебных приставов невозможно, или занято или не отвечают....
Вася
2019-10-14 15:28:58
Алла, Зачем тебе нищий опарыш?Президент тебе ничего не должен.
Гость
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