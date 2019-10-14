Глава Карелии высказался против появления частных судебных приставов

Артур Парфенчиков раскрыл риск появления частных судебных приставов в России.

С соответствующей законодательной инициативой выступила Торгово-промышленная палата России. Артур Парфенчиков прокомментировал данную идею, пишет ФАН.

"Частные судебные приставы не смогут действовать без помощи государственных структур, поскольку принудительная функция – это всегда прерогатива государства. Таким образом мы рискуем сломать всю сложившуюся систему работы государственных судебных приставов в России", – заявил Артур Парфенчиков, с 2008 по 2017 годы возглавлявший Федеральную службу судебных приставов РФ.

Глава Карелии изучил опыт разных стран, где есть частные приставы. По своим функциям они чем-то схожи с нашими коллекторами, считает он.

"Я изучал этот вопрос детально. Частные коллекторы есть в странах Бенилюкса и во Франции. Там они играют свою положительную роль. Наиболее эффективно эта система работает в таких маленьких странах, как Голландия и Люксембург. В них частные приставы создают конкуренцию государственным: взыскатель идет к тому, кто лучше работает. В этих маленьких густонаселенных странах работа частных приставов приносит хороший доход", – рассказал Артур Парфенчиков.

В свою очередь, в РФ частный пристав никогда не может самостоятельно проникнуть в жилище должника или наложить арест на его имущество. Это всегда должны санкционировать правоохранители, отметил Парфенчиков.

"В России можно попытаться внедрить частных приставов в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких мегаполисах. Но в других регионах, в том числе в Карелии, вряд ли работа частных приставов будет приносить прибыль. У нас очень большая и при этом малонаселенная страна, – считает руководитель региона.

"Это ломка всей сложившейся системы. Надо прекратить эти идеи с частными приставами и развивать систему государственных приставов", – считает Парфенчиков.