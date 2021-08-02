Глава Карелии объяснил задачу прессы

Карельский губернатор считает, что журналисты очень часто рассказывают «не так, как происходит на самом деле».

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил 3 августа на онлайн-совещании по развитию агропромышленного комплекса, что республиканские власти проводят такие совещания, чтобы население региона «понимало реальную ситуацию». По словам губернатора, карельские чиновники «рассказывают» об этой ситуации «не прессе».

«Пресса у нас тоже очень часто все рассказывает не так, как происходит на самом деле, а так, как дано задание журналисту, – сказал Парфенчиков. – Задача прессы – просто взять новость и перенести ее на страницу. Вот и все. К сожалению, это не всегда получается объективно».