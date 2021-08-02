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Глава Карелии объяснил задачу прессы

Новости. Общество
13:17, 03 Августа 2021
фото: © Парвительство Карелии / Кадр онлайн-совещаниия

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Карельский губернатор считает, что журналисты очень часто рассказывают «не так, как происходит на самом деле».

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил 3 августа на онлайн-совещании по развитию агропромышленного комплекса, что республиканские власти проводят такие совещания, чтобы население региона «понимало реальную ситуацию». По словам губернатора, карельские чиновники «рассказывают» об этой ситуации «не прессе».

«Пресса у нас тоже очень часто все рассказывает не так, как происходит на самом деле, а так, как дано задание журналисту, – сказал Парфенчиков. – Задача прессы – просто взять новость и перенести ее на страницу. Вот и все. К сожалению, это не всегда получается объективно».  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-08-03 15:18:08
Осталось еще объяснить задачу первой древнейшей профессии и заживем!
карел
2021-08-03 14:32:01
Упростил проблему до предела , Тогда и дурак может быть журналистом и перепечатывать его опусы из Вконтакте в газету .
Paco
2021-08-03 14:09:33
Странные вы/они... Одни про цензуру, вторые про свободу...
Вообще, журналистика - такой же бизнес, как и губернаторское кресло... Здесь и везде, сейчас и всегда, все про деньги.
кир
2021-08-03 14:48:13
Paco, не ври. Это не бизнес, а состояние души.
Вася
2021-08-03 13:59:21
вымирание становится обвальным.
Вася
2021-08-03 13:56:27
Ничего уже не поможет, все это понимают.
юнипер95
2021-08-03 13:43:14
что он несет.....
Joker
2021-08-03 13:36:33
Во преподаватели и студенты того же Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ удивятся ...)))
кир
2021-08-03 13:34:54
Писать нужно не то, что хочется (как Поташову), а что требуется социалистическому отечеству. Так было раньше и профессионалы великолепно писали.
насмешница
2021-08-03 13:25:50
У нас даже статистика про все рассказывает не так, как на самом деле. Казалось бы, просто взять и посчитать...
Joker
2021-08-03 13:31:47
насмешница, особенно реальную инфляцию..))
театральный критик
2021-08-03 13:25:05
Нужна жесткая цензура в отношении либерды
Off
2021-08-03 14:12:28
театральный критик, Только к ЛДПР? И педроссов надо ограничить, вы совсем берега потеряли.
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