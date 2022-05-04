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Глава Карелии заявил, что за последние 5 лет регион превратился из худших в лучшие по росту доходов

Новости. Экономика
12:21, 06 Мая 2022
фото: © ТАСС / Валерий Шарифулин

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До 2017 года Карелия входила в число худших регионов по финансовому положению, но за 5 лет ситуация радикально изменилась.

Такую оценку прошедшей пятилетке глава республики Артур Парфенчиков дал на встрече со студентами карельского филиала РАНХиГС.

По словам губернатора, с начала 2017 года собственные доходы республики без учета федерального финансирования выросли в 2 раза.

«В 2017 году Карелия была в тройке худших регионов России по финансовому положению. Мы поставили перед собой цель, и добились изменений: теперь республика входит в число лучших регионов по росту собственных доходов. Наша задача — увеличить их ещё в два раза за следующие пять лет. Тогда мы сможем сделать для региона гораздо больше», — сказал Парфенчиков.

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