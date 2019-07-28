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Новости. Общество
11:33, 28 Июля 2019
фото: правительство Карелии

Глава Карелии заявил о строительстве новой трассы на севере

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В ходе поездки главы Карелии Артура Парфенчикова в Сумский Посад обсуждались вопросы строительства федеральной трассы Архангельск - Мурманск, которая будет проходить через Беломорский район, сообщает пресс-служба правительства региона.

Во время рабочей поездки в Беломорский район Парфенчиков посетил старинное поморское село Сумский Посад.

"Мы видим сегодня здесь колоссальный туристический потенциал. Надо думать о развитии этнографического туризма, что неразрывно связано с необходимостью развития фермерства, сельского хозяйства. Надо все это совмещать для туристической привлекательности территории. Поэтому Минсельхозу следует усилить разъяснительную работу по мерам поддержки для начинающих фермеров. Также в ближайшее время по  линии Минэкономразвития мы примем законодательство, позволяющее поддерживать проекты в сфере этнотуризма. В плане инфраструктуры постараемся в ближайшее время наладить дорожное сообщение в рамках региональной ответственности. Вместе с тем будем рассматривать и перспективу строительства федеральной трассы Архангельск- Мурманск, которая будет проходить через Нюхчу, Колежму и Сумский Посад. В целом, для реализации всех возможностей и точек роста Сумского Посада нужны инициативы от жителей, и мы готовы их поддерживать", - сказал Парфенчиков.

Руководитель региона отметил, что для Беломорского района, включенного в Арктическую зону, будут предусмотрены федеральные экономические и другие преференции, которые также нужно будет использовать для реализации потенциала Южного Беломорья и всех его населенных пунктов.

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